Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне

Делегация Самарской области во главе с министром туризма региона Екатериной Матвеевой принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!».

Международный туристический форум «Путешествуй!» – ключевое событие российской туриндустрии мирового масштаба и основная площадка, объединяющая профессионалов отраслевого сообщества и широкую аудиторию путешественников. Проведение форума вносит вклад в достижение ключевых целей и задач, поставленных в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который был запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Стенд Самарской области посетила председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«Мы обсудили предложения летнего отдыха в Самарской области, а также детали реализации федерального историко-культурного туристического проекта «Императорский маршрут» на территории нашего региона», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Самарская область в этом году стала 33-м регионом России, где Фонд при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации совместно с Правительством Самарской области будет реализовывать этот проект.

Проект «Императорский маршрут» реализуется с 2017 года и объединяет в себе не только культурно-познавательный туризм, но и сохранение исторического наследия. Он включает в себя места памяти, официальные визиты и паломничества, связанные с Императорским Домом Романовых.

В Самарской области множество объектов, которые могут стать частью этого маршрута, включая Вознесенский собор, Струковский сад и Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина. Эти места хранят память о визитах представителей императорской семьи и их вкладе в развитие нашего региона.

«Участие в «Императорском маршруте» позволит нам не только сохранить наше прошлое, но и создать новые возможности для будущего. Это развитие туризма, создание новых экскурсионных программ, привлечение гостей из других регионов и стран. Но главное – это эффективный инструмент патриотического воспитания наших детей и молодежи, популяризации отечественной истории», – добавила Екатерина Матвеева.