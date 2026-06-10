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К ремонту исторического корпуса школы №8 приступили в Самаре

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К ремонту исторического корпуса школы № 8 приступили в Самаре

На сегодняшний день там выполнено порядка 55% работ, предусмотренных двухгодичным контрактом.

На данный момент в корпусе 1949 года постройки выполнены все демонтажные работы: разборка кровли, перегородок, оконных и дверных коробок, деревянных конструкций, полов, сетей электро- и водоснабжения. Сейчас там ведутся работы по восстановлению кирпичной кладки парапетов, после чего подрядчик установит новую стропильную систему и займется кровлей. Также выполнено обустройство мягкой кровли и ведется чистовая отделка на пристроях 80-х годов постройки. Ежедневно на объекте работают 25 человек, задействовано 2 единицы техники.

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