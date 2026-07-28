Россиянам объяснили, от чего зависит лимит на банковские переводы

Перед отправкой банковского перевода россиянам стоит проверять тарифы своих карт, а в случае перевода крупной суммы заранее уточнить в банке, существуют ли какие-либо нюансы для данной транзакции. Такой совет дал юрист Давид Адамс.

Эксперт напомнил, что в течение месяца без комиссии можно перевести другому человеку до 100 тысяч рублей, а самому себе – до 30 миллионов рублей. Лимиты на переводы зависят от канала и получателя, добавил он.

«Единые для банков пороги действуют у СБП. Для банкомата, перевода по номеру карты, реквизитам счета и других банковских способов общего лимита нет. Его устанавливает банк в тарифе конкретной карты и канала», - сказал юрист агентству «Прайм».