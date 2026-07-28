В Красноярском районе пострадали водитель и пассажир - 4-летний мальчик

В Красноярском районе 27 июля в 10:30 водитель автомобиля Lada-211440 – женщина 2001 года рождения, осуществляя движение по автодороге «Волжский - Курумоч - Урал» со стороны Самары в сторону г. Тольятти на 3,8 км выбрав небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства допустила столкновение с автомобилем Audi Q5, под управлением мужчины 1973 г.р.. После удара, автомобиль Ауди Q5 отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством Chevrolet Niva, движущимся во встречном направлении, под управлением женщины 1981 г.р. Пострадавшие водитель автомобиля Lada-211440 и пассажир - 4-летний мальчик направлены в медицинское учреждение.