С 1 августа изменится расписание электричек Самара – Тольятти

С 1 августа 2026 года Самарская пригородная пассажирская компания вносит изменения в расписание движения пригородных поездов на маршруте Самара – Тольятти.

Поезд № 7348/7347 Тольятти – Самара

Поезд, отправляющийся из Тольятти, будет следовать по изменённому расписанию: отправление — 15:42, прибытие в Самару — 17:56 (ранее было 16:06 и 18:20 соответственно).

На участке Средневолжская – Самара отменяются остановки на платформах Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат и Толевая. Вместо них поезд будет делать остановку на станции Безымянка.

Поезд № 7110-7120/7119 Новокуйбышевская – Тольятти

Для этого маршрута также скорректировано расписание: отправление из Новокуйбышевской — 13:38, прибытие в Тольятти — 16:08 (ранее прибытие было в 16:04).

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новым расписанием на официальных ресурсах перевозчика и учитывать изменения при планировании поездок.