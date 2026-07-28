Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре состоялся фестиваль СВО Гуманитарный конвой
В Самаре состоялся фестиваль СВО Гуманитарный конвой
Ехавший автомобиль загорелся в Нефтегорском районе
Ехавший автомобиль загорелся в Нефтегорском районе
Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона
Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона
Самарцы смогут пройти МРТ без направления
Самарцы смогут пройти МРТ без направления
Пять новых судей назначили в Самарской области
Пять новых судей назначили в Самарской области
В августе 2026 года затмение Солнца произойдет во время звездопада Персеиды
В августе 2026 года затмение Солнца произойдет во время звездопада Персеиды
С 1 августа изменится расписание электричек Самара – Тольятти
С 1 августа изменится расписание электричек Самара – Тольятти
В Самарской области введут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне
В Самарской области введут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.02
-0.01
EUR 88.76
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Самарцев приглашают на исторический фестиваль «Россия. ХХ век. Великие сражения»
Весь список
  • Персональные данные

В августе 2026 года затмение Солнца произойдет во время звездопада Персеиды

132
В августе 2026 года затмение Солнца произойдет во время звездопада Персеиды

Как сообщает Московский планетарий, метеорный поток из созвездия Персей ежегодно действует весь август. Обычно Персеиды активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. В 2026 году он ожидается в 5 утра 13 августа - до 100 метеоров в час в зените.

Персеиды образуются при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Через это облако космической пыли Земля проходит каждый август. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

В 2026 году условия наблюдения Персеид благоприятные. В ночь пика Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров. В течение всего времени действия этого метеорного потока звездопад Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Сатурн, Нептун, Марс, Уран, Юпитер и Меркурий.

В этом году в августе можно наблюдать не только звездопад Персеиды, а также вечером 12 августа (с 19:34 до 23:58 по самарскому времени) ожидается полное затмение Солнца.  Полная фаза будет видна из России. На севере и северо-западе России будут видны частные фазы затмения, пишет СитиТрафик.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 27 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос обеспечения региона топливом и контроля формирования цен на автозаправочных станциях независимых к
27 июля 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил разработать дополнительные меры по контролю цен на АЗС
547
На оперативном совещании в областном правительстве, которое провел сегодня губернатор Вячеслав Федорищев, обсуждался вопрос о качестве работы управляющих компаний в регионе.
27 июля 2026  19:17
Губернатор Вячеслав Федорищев одобрил предложение о корректировке подхода к работе с недобросовестными УК в регионе
916
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
26 июля 2026  12:51
135 заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив поступило от самарских команд
1323
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: ФОТО
26 июля 2026  12:17
В Самаре торговый комплекс «Амбар» провел День красоты и стиля: фото
1368
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
26 июля 2026  11:34
Билеты на электрички с указанием мест можно будет возвращать онлайн с сентября
951
Весь список