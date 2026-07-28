В августе 2026 года затмение Солнца произойдет во время звездопада Персеиды

Как сообщает Московский планетарий, метеорный поток из созвездия Персей ежегодно действует весь август. Обычно Персеиды активны в течение трех-четырех дней около своего максимума. В 2026 году он ожидается в 5 утра 13 августа - до 100 метеоров в час в зените.

Персеиды образуются при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Через это облако космической пыли Земля проходит каждый август. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

В 2026 году условия наблюдения Персеид благоприятные. В ночь пика Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров. В течение всего времени действия этого метеорного потока звездопад Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Сатурн, Нептун, Марс, Уран, Юпитер и Меркурий.

В этом году в августе можно наблюдать не только звездопад Персеиды, а также вечером 12 августа (с 19:34 до 23:58 по самарскому времени) ожидается полное затмение Солнца. Полная фаза будет видна из России. На севере и северо-западе России будут видны частные фазы затмения, пишет СитиТрафик.