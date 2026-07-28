Грузовой поезд насмерть сбил самарца

В Самаре на участке Куйбышевской железной дороги грузовой поезд насмерть сбил горожанина вечером 27 июля. Об этом рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Все случилось на 1113-м километре перегона станций «Мирная» — «Зубчаниновка». Местный переходил пути.

После происшествия правоохранители завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники выясняют детали произошедшего, пишет Самара-МК.