Ехавший автомобиль загорелся в Нефтегорском районе

27 июля в 17 часов 12 минут на улице Нефтяников Нефтегорского района горел легковой автомобиль, о чем поступило сообщение в пожарно-спасательный отряд № 36 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». К месту пожара оперативно выдвинулись наши огнеборцы в количестве шести человек на двух пожарных автомашинах, а также сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место происшествия установлено, что легковой транспорт загорелся во время движения. К счастью, водитель не пострадал.

В течение нескольких минут посредством одного ствола «Б» пожарные ликвидировали возгорание.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"