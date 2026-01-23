В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием

23 января в 3 часа 27 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 1149 километре автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 5 человек личного состава на двух единицах пожарной техники. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение грузового Dongfeng и легкового транспортного средства Volkswagen.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, тушение автотранспорта.

В результате ДТП пострадавших нет.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"