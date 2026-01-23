Я нашел ошибку
22 января в технопарке «Жигулёвская долина» в 49-й раз состоялось заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат знакомства, с которого начинается путь инновационных компаний-резидентов.
«Жигулёвская долина»: на очередном заседании Клуба резидентов прозвучала важная информация для стартапов
В посёлках Поляков, Костино и Кочкиновка идёт строительство 3 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов благодаря дополнительным средствам, выделенным из областного бюджета.
В Большечерниговском районе обновляются ФАПы
В ИК №15 состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню почерка — всероссийскому празднику, направленному на популяризацию культуры письма и развитие внимания к графической стороне речи.
В ИК-15 УФСИН СО прошёл День почерка: лекция, викторина и внимание к культуре письма
С 24 по 26 января местами в Самарской области ожидается мороз -30, -32 С.
В регионе ожидаются сильные морозы
В Самаре состоятся ежегодные соревнования по танцевальному спорту - Кубок Самарской области «Жемчужина Поволжья»
В Самарской области планируется строительство новых микрорайонов
Снегопады влияют на продуктивность каждого второго работника
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Исаклинском районе произошло лобовое столкновение с последующим возгоранием

23 января в 3 часа 27 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что на 1149 километре автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Оперативно к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118 в количестве 5 человек личного состава на двух единицах пожарной техники. Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошло лобовое столкновение грузового Dongfeng и легкового транспортного средства Volkswagen.
Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, тушение автотранспорта.
В результате ДТП пострадавших нет.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
167
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
175
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
425
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
758
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
565
