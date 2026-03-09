В Подмосковье спасатели вскрыли дверь квартиры из-за крепко спящего подростка 

В подмосковном Егорьевске спасателям пришлось ломать дверь квартиры из-за тревожной матери, которая не смогла дозвониться до 14-летнего сына и подумала, что с ним могло что-то случиться. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте», пишет gazeta.ru.

Женщина обратилась за помощью после того, как ее сын перестал выходить на связь, а попытки достучаться до него не увенчались успехом.

Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь при помощи специального инструмента, обеспечив доступ матери в жилье. Выяснилось, что подросток крепко спал и не слышал попыток матери до него достучаться. Медицинская помощь юноше не потребовалась.

Фото: freepik.com