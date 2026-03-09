Я нашел ошибку
В следующем туре тольяттинский клуб "Акрон" 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".
"Акрон" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 3:4 в матче РПЛ
В подмосковном Егорьевске 9 марта спасателям пришлось ломать дверь квартиры из-за тревожной матери, которая не смогла дозвониться до 14-летнего сына.
В Подмосковье спасатели вскрыли дверь квартиры из-за крепко спящего подростка 
9 марта в стране начала работать Всероссийская горячая линия по вопросам защиты прав потребителей.
Жители региона могут позвонить на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей
Температура воздуха 10 марта в Самаре ночью -23, -25°С, днем -11, -13°С.
10 марта в регионе днем небольшой снег, слабая метель, до -16°С
ПСС СО проедупреждает одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.
ПСС СО: при плюсовых температурах начинается таяние льда
В спасательной операции, ночью 8 марта, на Волге было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера.
Мужчина и женщина застряли на снегоходе на Волге в районе острова Васильевский
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.
В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине
"Акрон" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 3:4 в матче РПЛ

110
В следующем туре тольяттинский клуб "Акрон" 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".

Футболисты московского "Спартака" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "красно-белых", у которых мячи забили Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. В составе "Акрона" отличились Максим Болдырев (дважды) и Жилсон Беншимол с пенальти.

"Акрон" проиграл в чемпионате России в четвертый раз подряд и располагается на 11-й строчке с 21 баллом.

В следующем туре тольяттинский клуб 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".

Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.
09 марта 2026, 15:27
«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта. Общество
297
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
08 марта 2026, 20:45
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/ Спорт
556
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.
07 марта 2026, 18:19
Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по легкой атлетике
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных... Спорт
902
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
736
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
784
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
775
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1473
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
580
