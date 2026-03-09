"Акрон" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 3:4 в матче РПЛ

Футболисты московского "Спартака" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "красно-белых", у которых мячи забили Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс и Маркиньос. В составе "Акрона" отличились Максим Болдырев (дважды) и Жилсон Беншимол с пенальти.

"Акрон" проиграл в чемпионате России в четвертый раз подряд и располагается на 11-й строчке с 21 баллом.

В следующем туре тольяттинский клуб 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".