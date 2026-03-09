Я нашел ошибку
В следующем туре тольяттинский клуб "Акрон" 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".
"Акрон" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 3:4 в матче РПЛ
В подмосковном Егорьевске 9 марта спасателям пришлось ломать дверь квартиры из-за тревожной матери, которая не смогла дозвониться до 14-летнего сына.
В Подмосковье спасатели вскрыли дверь квартиры из-за крепко спящего подростка 
9 марта в стране начала работать Всероссийская горячая линия по вопросам защиты прав потребителей.
Жители региона могут позвонить на горячую линию по вопросам защиты прав потребителей
Температура воздуха 10 марта в Самаре ночью -23, -25°С, днем -11, -13°С.
10 марта в регионе днем небольшой снег, слабая метель, до -16°С
ПСС СО проедупреждает одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.
ПСС СО: при плюсовых температурах начинается таяние льда
В спасательной операции, ночью 8 марта, на Волге было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера.
Мужчина и женщина застряли на снегоходе на Волге в районе острова Васильевский
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.
В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
ПСС СО: при плюсовых температурах начинается таяние льда

206
ПСС СО проедупреждает одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

При плюсовых температурах начинается таяние льда. В это время лед становится пористым и непрочным. На протяжении ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, под воздействием солнца, лед становится рыхлым. В этом и состоит опасность льда в период перепада температурных значений. Основной массив льда разрушается от талой воды, скапливающейся на поверхности ледового покрытия. Вода впитывается в лед и, нарушая его структуру, вызывает распадение на отдельные вертикальные куски. Одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

Важная информация!

Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим шагом — мягко ставя ногу на всю ступню;
В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед и снег;
Также следует освободиться от одной лямки рюкзака;
Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным жилетом;
При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;
Старайтесь не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);
Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
Как оказать помощь провалившемуся под лед. Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь. К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки. Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: лыжи, доску, фанеру — и ползти на них. Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться под лед. Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3 — 4 метра до кромки льда. Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую одежду, укрыться одеялами, куртками. Или принять теплый душ, ванну, выпить горячий чай. Наиболее эффективно — обогревать спину и грудь.

Что делать, если вы провалились под лед? Действуйте самостоятельно не поддаваясь панике! Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться). Попав в промоину, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой. Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

 

Теги: Самара

Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
736
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
784
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
775
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1473
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
580
