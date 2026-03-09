ПСС СО: при плюсовых температурах начинается таяние льда

При плюсовых температурах начинается таяние льда. В это время лед становится пористым и непрочным. На протяжении ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, под воздействием солнца, лед становится рыхлым. В этом и состоит опасность льда в период перепада температурных значений. Основной массив льда разрушается от талой воды, скапливающейся на поверхности ледового покрытия. Вода впитывается в лед и, нарушая его структуру, вызывает распадение на отдельные вертикальные куски. Одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

Важная информация!

Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим шагом — мягко ставя ногу на всю ступню;

В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед и снег;

Также следует освободиться от одной лямки рюкзака;

Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным жилетом;

При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;

Старайтесь не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.

Как оказать помощь провалившемуся под лед. Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь. К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки. Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: лыжи, доску, фанеру — и ползти на них. Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться под лед. Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3 — 4 метра до кромки льда. Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую одежду, укрыться одеялами, куртками. Или принять теплый душ, ванну, выпить горячий чай. Наиболее эффективно — обогревать спину и грудь.



Что делать, если вы провалились под лед? Действуйте самостоятельно не поддаваясь панике! Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться). Попав в промоину, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой. Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО