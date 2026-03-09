В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине

Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. Получив информацию о происшествии, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, опросили участников и очевидцев аварии, а также провели необходимые мероприятия для установления обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, сегодня в 12:50 на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» 38-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это разрешено), после чего не справился с управлением и наехал на снежный вал на обочине. Водитель госпитализирован с места ДТП. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО