Главные новости:
В спасательной операции, ночью 8 марта, на Волге было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера.
Мужчина и женщина застряли на снегоходе на Волге в районе острова Васильевский
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.
В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.
«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта
Самара приняла всероссийские соревнования по гиревому спорту - отборочный этап XIII летней спартакиады учащихся.
В Самаре прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту
По информации Приволжского УГМС 10 марта местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-18 м/с».
Ночью 10 марта местами в губернии ожидается мороз до -32 С
Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»
Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»
Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления
Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине

178
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.

Полицейские работали на месте ДТП в Борском районе. Получив информацию о происшествии, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, опросили участников и очевидцев аварии, а также провели необходимые мероприятия для установления обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, сегодня в 12:50 на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» 38-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте, где это разрешено), после чего не справился с управлением и наехал на снежный вал на обочине. Водитель госпитализирован с места ДТП. На месте работали пожарные-спасатели ПСО 48 противопожарной службы Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

 

Фото:  пресс-служба ГАИ СО

Теги: ДТП

В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
09 марта 2026, 13:12
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.  Происшествия
224
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
09 марта 2026, 12:36
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
Она нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила наезд на припаркованный на обочине а/м КамАЗ с полуприцепом. Происшествия
241
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
09 марта 2026, 12:25
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Водитель не уступил дорогу 59-летнему пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
270
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
708
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
764
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
761
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1386
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
569
