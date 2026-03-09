Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»

Глава города Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом детский оздоровительно-образовательный центр «Заря». С прошлого года там проходит реконструкция пищеблока и обеденного зала на 250 мест.

«Фактически у ребят, которые будут отдыхать в этом лагере, появилась новое здание уютной столовой, а у поваров — удобное помещение с современным оборудованием для работы. Обозначил ряд замечаний к работам, которые подрядчик устранит в максимально сжатые сроки. Не вдаваясь в подробности, это связано с изменением нормативов и строительных норм. Распределять и продавать путевки не будем, пока не будут устранены все замечания и выполнены все работы «под ключ». Особенно важно, чтобы новое помещение прошло проверку Роспотребнадзора, ведь в нем будут кормить детей»,

– отметил глава города Самары Иван Носков.

В новых помещениях пищеблока сделаны современные полы из керамогранита, стены пищеблока облицованы керамической плиткой, в обеденном зале выполнена покраска стен, установлены окна и витражи. Фасад обеденного зала и пищеблока утеплен минеральной плитой. Выполнены работы по устройству наружной канализации. В настоящее время проводится установка нового кухонного оборудования – пароконвектомата, варочных плит, духового шкафа, посудомоечных машин, холодильного оборудования и мебели в обеденном зале.