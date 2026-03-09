«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта

Пассажиры электропоезда, отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта. В преддверии праздника Самарская пригородная пассажирская компания впервые организовала тематический рейс «Музыка весны».

Автором идеи выступил бард, участник проекта «Большая самарская тропа» Леонид Радин. Вместе с коллективом самарских музыкантов он исполнил для пассажиров песни о любви, весне и, конечно, о женщинах.

Как отметила начальник отдела развития и туризма Самарской ППК Елена Боташева, проект призван дополнить успешную практику тематических рейсов, среди которых традиционный «Поезд мужества» в преддверии 23 февраля.

Первые отзывы пассажиров подтверждают: идея нашла отклик. «Спасибо за весёлую поездку! Исполнители заряжают оптимизмом, улыбкой!» — делятся впечатлениями в социальных сетях Самарской ППК участники музыкального рейса, сообщили в пресс-службе минтранса СО.

Фото: Самарская ППК и Савва Давыдов