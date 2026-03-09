Я нашел ошибку
Главные новости:
В спасательной операции, ночью 8 марта, на Волге было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера.
Мужчина и женщина застряли на снегоходе на Волге в районе острова Васильевский
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.
В Борском районе Lada Granta на автодороге врезалась снежный вал на обочине
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.
«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта
Самара приняла всероссийские соревнования по гиревому спорту - отборочный этап XIII летней спартакиады учащихся.
В Самаре прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту
По информации Приволжского УГМС 10 марта местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-18 м/с».
Ночью 10 марта местами в губернии ожидается мороз до -32 С
Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»
Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»
Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления
Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления
«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта

200
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.

Пассажиры электропоезда, отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта. В преддверии праздника Самарская пригородная пассажирская компания впервые организовала тематический рейс «Музыка весны».

Автором идеи выступил бард, участник проекта «Большая самарская тропа» Леонид Радин. Вместе с коллективом самарских музыкантов он исполнил для пассажиров песни о любви, весне и, конечно, о женщинах.

Как отметила начальник отдела развития и туризма Самарской ППК Елена Боташева, проект призван дополнить успешную практику тематических рейсов, среди которых традиционный «Поезд мужества» в преддверии 23 февраля.

Первые отзывы пассажиров подтверждают: идея нашла отклик. «Спасибо за весёлую поездку! Исполнители заряжают оптимизмом, улыбкой!» — делятся впечатлениями в социальных сетях Самарской ППК участники музыкального рейса, сообщили в пресс-службе минтранса СО.

 

Фото: Самарская ППК и Савва Давыдов

Теги: Самара Тольятти

