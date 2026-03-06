Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства

Тольяттинская компания «Узлы и механизмы кузова автомобиля» (ООО «УМКА») диагностирует производственные процессы в рамках федпроекта «Производительность труда».

Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» — диагностике производственных процессов.

Предприятие присоединилось к проекту в 2025 году и при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области прошло первый обязательный этап: рабочая группа компании освоила базовые методики бережливого производства.

Теперь специалисты РЦК совместно с сотрудниками предприятия приступают к детальному анализу производственных потоков. С помощью инструментов картирования и хронометража будут выявлены «узкие места», непроизводительные потери и скрытые резервы, которые сдерживают рост производительности.

Компания «УМКА» специализируется на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, работая в кооперации с ведущими автопроизводителями. Участие в федпроекте позволит предприятию повысить операционную эффективность и укрепить позиции на рынке автокомпонентов.

По итогам диагностики для компании будет разработана дорожная карта мероприятий по оптимизации, внедрение которых позволит достичь целевых показателей: сокращения времени протекания процессов, снижения объемов незавершенного производства и увеличения выработки.

Фото: пресс-служба администрации Самары