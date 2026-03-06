Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»

Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»

190
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»

 

Сельхозпроизводители Самарской области начинают посевную кампанию с гарантированным сбытом. Благодаря механизму агроконтрактации, который развивает розничная сеть «Магнит» при содействии регионального министерства промышленности и торговли, местные фермеры не только получили стабильный канал сбыта, но и смогли существенно увеличить объемы поставок.

По итогам 2025 года поставки самарских овощей в «Магнит» по агроконтрактам превысили 22,2 тыс. тонн. Наибольшую динамику показали производители «борщевого набора»: отгрузки капусты и свеклы выросли на 20% по сравнению с предыдущим периодом. Всего же в структуре закупок у семи местных компаний лидируют картофель (более 8 тыс. тонн), лук (6,3 тыс. тонн) и морковь (3,1 тыс. тонн).

Важно отметить, что география локальных поставщиков расширяется: за минувший год к сотрудничеству с сетью приступили четыре новых самарских хозяйства.

Достигнутые результаты стали следствием реализации механизма агроконтрактации — долгосрочных договоров на поставку будущего урожая с фиксированными объемами и ценами. «Магнит» не просто гарантирует сбыт, но и авансирует своих партнеров, предоставляя им средства на закупку семян, удобрений, техники и оборудования еще до начала полевых работ. Также ритейлер оказывает сопровождение на всех этапах — от совместного планирования посевной до возможности вывоза урожая собственным транспортом.

Для ритейлера такой подход позволяет обеспечивать стабильность поставок и снижать зависимость от ценовых колебаний на рынке. В целом по стране в 2025 году объем закупок по агроконтрактам вырос на 15%, достигнув 467 тыс. тонн. Сейчас «Магнит» сотрудничает по этой модели со 163 отечественными сельхозпроизводителями из 42 регионов.

Министерство промышленности и торговли Самарской области способствует выстраиванию прямых связей между крупным ритейлом и локальным агробизнесом.

«Поддержка местных производителей – это стратегический приоритет для региона и задача, поставленная губернатором Вячеславом Федорищевым. Механизм агроконтрактации — это именно та история, где выигрывают все: фермеры получают финансирование и уверенность в завтрашнем дне, сети — стабильное качество и объемы, а жители — свежие самарские продукты на полках. Важно, чтобы в самарских магазинах продавались самарские продукты. Это создает рабочие места, стимулирует инвестиции в АПК и укрепляет продовольственную независимость области. Мы будем и дальше содействовать таким партнерствам, чтобы Самарская область оставалась лидером в агропромышленном комплексе Поволжья», — отметил врио министра промышленности и тороговли Денис Гурков.

Поддержка местных товаропроизводителей осуществляется Правительством Самарской области, в том числе в рамках проекта «Самарский продукт/ Сделано в Самарской области». Данный проект направлен на повышение узнаваемости региональной продукции и укрепление имиджа местных производителей. В настоящее время правом использования регионального бренда «Самарский продукт» обладают 438 предприятий Самарской области, выпускающих более 3,5 тысяч наименований товаров.

Фото – минпромторг Самарской области

