Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»

Тольяттинский колледж технического и художественного образования - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы».
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы». Соревнования прошли при поддержке минспорта, министерства образования и Самарской областной федерации футбола.
Призерами стали:
«ТКТиХО» (Тольяттинский колледж технического и художественного образования)
«ТСПК» (Тольяттинский социально-педагогический колледж)
«СТАМП» (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения)
Фото: Самарский спорт