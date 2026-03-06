Я нашел ошибку
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Завершились областные соревнования по футзалу среди команд профессиональных образовательных организаций «Футзал - в ссузы».
Тольяттинский  колледж - победитель областного турнира «Футзал - в ссузы»
В Самаре 12 и 13 марта пройдут игры 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026.
В Самаре более 40 детских команд встретятся на играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН сезона 2025-2026 
Праздник в ГУ МЧС СО завершился приятным сюрпризом — для женщин прозвучали песни известных авторов.
Сотрудники ГУ МЧС СО поздравили женскую половину коллектива в наступающим праздником
9 февраля 2026 года Волонтёры Победы совместно с партией «Единая Россия» запустили регистрацию на Международную историческую интеллектуальную игру «1418».
Волонтёры Победы и Единая Россия объявили регистрацию на онлайн-игру «1418»
Для питомника, расположенного в Безенчукском районе, это уже четвертый сезон тюльпанов — начинали с 10 тысяч луковиц, в этом году высадили уже более 250 тысяч.
К 8 марта питомник "Зеленая контора" поставил 250 тысяч тюльпанов в торговые сети региона
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».
В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти состоится финал первого конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера»

136
20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».

20 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Автоград» состоится гала-концерт финалистов первого сезона всероссийского конкурса музыкальной арт-терапии «Звутера».  (12+)

 Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на создание творческого пространства для самовыражения, психологической разгрузки и интеграции в общество участников СВО, членов их семей, вынужденных переселенцев и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс объединил талантливых авторов из разных уголков страны. Из более чем 2000 работ, поступивших со всей России, экспертное жюри под председательством заслуженного работника культуры РФ Михаила Андреева отобрало десять сильнейших произведений.

В число финалистов вошли представители новых и приграничных регионов, а также областей центральной России и Поволжья: Донецкой Народной Республики, Республики Крым, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

Финалисты первого сезона конкурса «Звутера»:
Ксения Siberian, песня «Белый снег», Новосибирская область, г. Новосибирск
 Максим Сухов, песня «Торнадо войны», ДНР, г. Мариуполь
 Яна Муха, песня «Почему ты не весел», Краснодарский край, г. Краснодар
 Nopowder, песня «Вылечу ранку», Ленинградская область, г. Мурино
 Георгий Андреев, песня «Я ничего не знаю о войне», Ульяновская область, посёлок Чердаклы
 Анастасия Иванова, песня «Моя земля», ДНР, г. Макеевка
 Салават Дасаев, песня «Иван, Шамиль и Салават», Саратовская область, г. Саратов
 Регина Султанова, песня «У вечного огня», Волгоградская область, г. Волгоград
 Влад Новиков, песня «СВОи», Самарская область, г. Тольятти
 Олег Слесаренко, песня «Письмо от дочки», Республика Крым, г. Евпатория

Перед гала-концертом финалистов ждет серия очных мастер-классов от звездных наставников проекта: солиста Венской оперы Владимира Салтаева (вокал), актёра театра и кино, режиссёра и продюсера Сергея Рублёва (актёрское мастерство) и психологов. Также участники проекта запишут свои песни в профессиональной студии Тольятти с последующим релизом работ на крупных музыкальных стриминговых платформах.

Проект стартовал 1 июля 2025 года. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Участники получают не только возможность проявить свои таланты, но и профессиональную поддержку от медицинских экспертов, экспертов в области звукозаписи, исполнительского и продюсерского мастерства.
Поддержать финалистов можно на гала-концерте 20 марта.
 

Фото:  Сайт проекта: звутера.рф/минкульт СО

Теги: Тольятти

