Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области

Сегодня, 4 марта, в Самаре состоится плановая комплексная проверка региональной и муниципальной систем централизованного оповещения населения. Для того, чтобы она была выполнена более качественно, принято решение увеличить ее продолжительность по времени - с 10:40 до 11:00.

В указанный период будут включаться электросирены и громкоговорящие устройства, размещенные на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей.

Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара просит жителей при включении сирен сохранять спокойствие.