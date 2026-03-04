В Самаре 1 апреля стартует приемная кампания в первый класс

В Самаре приемная кампания в первый класс начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Об этом во вторник, 3 марта, сообщила руководитель городского департамента образования Ирина Коковина.

Возраст детей должен быть от 6,5 до 8 лет. Подать заявление можно тремя способами: через Госуслуги, лично в образовательные учреждения, а также через операторов почтовой связи.

Родители смогут направить документы в школу по месту жительства либо в выбранный лицей или гимназию. Для этого нужны паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о месте регистрации. Если есть право на льготы, необходимо это подтвердить, пишет Самара-ГИС.