В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма

3 марта в торгово-промышленной палате Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма на территории Самарской области в рамках Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность 5.0». Эксперты обсудили текущее состояние развития промышленного туризма, перспективы масштабирования практики в регионе, поделились успешно реализованными проектами, а также рассмотрели вопросы безопасности при проведении экскурсий.

С 2021 года Самарская область успешно принимает участие в Акселераторах по развитию промышленного туризма, организованных Агентством стратегических инициатив. Министерство туризма Самарской области совместно с производственными предприятиями и туроператорскими компаниями разрабатывают промышленные экскурсии разной ценовой категории и профильной направленности: туристической, профориентационной или деловой.

«Крупнейшие предприятия – гордость Самарской области – уже стали участниками «Открытой промышленности» за эти годы. Среди них: Автоваз, Тольяттикаучук, Куйбышевазот, Стройфарфор, Лада Спорт, Электрощит и многие другие. Обучение в Акселераторе прошли уже более 40 предприятий, а в этом году к программе присоединились еще 12 предприятий», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Врио главы регионального минтура также добавила, что благодаря грамотно выстроенному междисциплинарному сотрудничеству и принимаемым мерам, количество человек, посетивших предприятия в 2025 году, увеличилась в 5 раз по сравнению с 2024 годом: в 2024 году предприятия посетили 15 тыс. 600 человек, а в 2025 – 75 тыс. 900 человек. На сегодняшний день наибольшее внимание туристов привлекают малые предприятия и пищевое производство.

Реализация инициативы способствует достижению целей национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «На реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство» направим более 158 млн рублей. Большая часть средств - из федерального бюджета», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: министерство туризма Самарской области