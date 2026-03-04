Я нашел ошибку
Самарская городская поликлиника №15 Промышленного района в 2025 году получила 6 новых автомобилей Lada Granta.
Самарская поликлиника №15 в полном объёме обеспечена автотранспортом
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус состоялись чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. Участие приняли 1100 спортсменов из 42 регионов страны.
14 спортсменов региона отобрались в сборную России по тхэквондо ИТФ
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.
Молодых художников губернии приглашают к участию в окружном фестивале «ФормАРТ»
Мероприятия Российского общества «Знание» стали частью просветительской программы стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве», которая прошла в Самарской области рамках Года единства народов России.
Лектор Общества «Знание» Мария Широ выступила в Самарской области на стратегической сессии «Навигаторы детства: сила в единстве»
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Замглавы Новокуйбышевска оштрафовали за небезопасные дороги
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
Облсуд удовлетворил иск об изъятии у Самары 7,5 тыс. гектаров леса
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области создадут ассоциацию советов многоквартирных домов
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самарской области изменится расписание электричек на длинные выходные
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году

146
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году

Логистический оператор СДЭК провёл опрос среди пользователей и выяснил, что они ждут от мобильных приложений в 2026 году. Ключевыми факторами вне зависимости от функционала SuperApp стали стабильность (отсутствие сбоев) и удобство интерфейса: так ответили 25% и 22% респондентов соответственно.

Остальные опрошенные выделили безопасность личных данных (19%), наличие всей необходимой информации (18%), экономное потребление памяти (6%), возможность работы без доступа к интернету (5%), а также стильный дизайн (5%). Самым отталкивающим фактором в приложениях большинство назвали навязчивую рекламу.

Пользователи также поделились отношением к оповещениям на смартфоне. Максимально контролировать информационный шум предпочитают 55% опрошенных, оставляя push-уведомления только у самых важных приложений. Еще 32% отключают их вовсе, самостоятельно проверяя приложение. И лишь 13% респондентов держат включёнными все уведомления.

Также большая часть опрошенных (94%) ответила, что устанавливает обновления приложений почти сразу после их выхода: 37% делают это по привычке, 24% — если перестала работать нужная функция, 23% — если приложение полностью вышло из строя, 10% — после активных напоминаний. Оставшиеся 6% либо не обновляют вовсе, либо смартфон делает это автоматически.

Кроме того, удалось выяснить, какие приложения за последний год пользователи удаляли чаще всего. От трекеров здоровья и счетчиков отказались 16,7% опрошенных, от сервисов доставки еды и супермаркетов — 16,3%, а от интернет-магазинов и маркетплейсов — 16%. Реже удаляли приложения для покупки билетов и путешествий (12%) и бытовых услуг (10%), карты и справочники (9%), а также образовательные приложения (8%). Примечательно, что 12% участников ничего не удаляли за год.

Детальное погружение в пользовательский опыт — один из важных шагов в развитии IT-инфраструктуры СДЭК. В 2025 году компания обновила мобильное приложение до формата SuperApp, объединив доставку, управление бизнес-аккаунтом, маркетплейс СДЭК Shopping и эквайринг СДЭК Pay. Приложение разработано на базе кросс-платформенной технологии и дает единообразный пользовательский опыт на платформах iOS, Android и Web. В 2026 году компания планирует продолжить модернизацию онлайн-сервисов и автоматизацию логистики в целом.

Теги: Опрос

62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
04 марта 2026, 12:27
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
Среди навыков, которые можно развить через подработку, подрабатывающие и планирующие подрабатывать россияне чаще всего называют коммуникации и работу с людьми. Общество
137
К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров.
04 марта 2026, 10:25
К 8 Марта с маникюром и стрижкой: почти половина женщин ПФО посещают бьюти-мастеров
Согласно опросу, каждый год перед праздником в салоны красоты или к частным мастерам обращаются 24% женщин. Общество
199
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта
04 марта 2026, 09:36
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта
Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (21%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (22%). Общество
179
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1295
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
523
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
838
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
528
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
574
