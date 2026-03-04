Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году

Логистический оператор СДЭК провёл опрос среди пользователей и выяснил, что они ждут от мобильных приложений в 2026 году. Ключевыми факторами вне зависимости от функционала SuperApp стали стабильность (отсутствие сбоев) и удобство интерфейса: так ответили 25% и 22% респондентов соответственно.



Остальные опрошенные выделили безопасность личных данных (19%), наличие всей необходимой информации (18%), экономное потребление памяти (6%), возможность работы без доступа к интернету (5%), а также стильный дизайн (5%). Самым отталкивающим фактором в приложениях большинство назвали навязчивую рекламу.



Пользователи также поделились отношением к оповещениям на смартфоне. Максимально контролировать информационный шум предпочитают 55% опрошенных, оставляя push-уведомления только у самых важных приложений. Еще 32% отключают их вовсе, самостоятельно проверяя приложение. И лишь 13% респондентов держат включёнными все уведомления.



Также большая часть опрошенных (94%) ответила, что устанавливает обновления приложений почти сразу после их выхода: 37% делают это по привычке, 24% — если перестала работать нужная функция, 23% — если приложение полностью вышло из строя, 10% — после активных напоминаний. Оставшиеся 6% либо не обновляют вовсе, либо смартфон делает это автоматически.



Кроме того, удалось выяснить, какие приложения за последний год пользователи удаляли чаще всего. От трекеров здоровья и счетчиков отказались 16,7% опрошенных, от сервисов доставки еды и супермаркетов — 16,3%, а от интернет-магазинов и маркетплейсов — 16%. Реже удаляли приложения для покупки билетов и путешествий (12%) и бытовых услуг (10%), карты и справочники (9%), а также образовательные приложения (8%). Примечательно, что 12% участников ничего не удаляли за год.



Детальное погружение в пользовательский опыт — один из важных шагов в развитии IT-инфраструктуры СДЭК. В 2025 году компания обновила мобильное приложение до формата SuperApp, объединив доставку, управление бизнес-аккаунтом, маркетплейс СДЭК Shopping и эквайринг СДЭК Pay. Приложение разработано на базе кросс-платформенной технологии и дает единообразный пользовательский опыт на платформах iOS, Android и Web. В 2026 году компания планирует продолжить модернизацию онлайн-сервисов и автоматизацию логистики в целом.