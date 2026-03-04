17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов.



Планируют отдыхать дольше 17% опрошенных самарцев. Не собираются продлевать выходные 62% респондентов. Еще 10% пока не определились с решением.



Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (21%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (22%).



Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 21% из них, среди женщин — 14%. При этом среди женщин больше тех, кто пока не принял решения: 12% еще не знают, будут ли продлевать отдых (среди мужчин таких 9%).



Актуальный производственный календарь на 2026 год всегда доступен на сайте SuperJob.

Время проведения: 20 февраля — 3 марта 2026 года