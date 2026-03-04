Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта

145
17% самарцев возьмут отгулы и отпуска, чтобы продлить отдых на 8 Марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Согласно производственному календарю, выходной день переносится на понедельник, 9 марта, а значит, дни отдыха будет удобно увеличить за счёт отпусков и отгулов.

Планируют отдыхать дольше 17% опрошенных самарцев. Не собираются продлевать выходные 62% респондентов. Еще 10% пока не определились с решением.

Чаще других брать дополнительные дни к празднику собираются молодые люди до 34 лет (21%), а также граждане с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц (22%).

Мужчины проявляют чуть больше инициативы: присоединить к 8 Марта отгулы или отпуск планируют 21% из них, среди женщин — 14%. При этом среди женщин больше тех, кто пока не принял решения: 12% еще не знают, будут ли продлевать отдых (среди мужчин таких 9%).


Актуальный производственный календарь на 2026 год всегда доступен на сайте SuperJob.

Время проведения: 20 февраля — 3 марта 2026 года

Теги: Опрос

