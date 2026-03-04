Я нашел ошибку
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
Самарский Дом дружбы народов: воспитание гражданской идентичности через рассказ о национальном колорите
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля ГТО
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
62% подрабатывающих россиян считают, что подработка может помочь найти свое призвание
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самарской области состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
В Самаре ограничили доступ к Дому с часами
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на маникюр и педикюр
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В России могут усложнить снятие наличных в банковских кассах
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину

134
В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину

3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек. 

В 19:35 возле дома № 127 на  ул. Ларина 62-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki , двигался со стороны ул. Герцена в направлении ул. Ломоносова. В пути следования водитель допустил наезд на 49-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне установленного места в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеходу после обследования медиками назначено амбулаторное лечение.

Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1200
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
502
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
802
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
513
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
560
