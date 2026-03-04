В Тольятти мужчина шел через дорогу около перехода и попал под машину

3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

В 19:35 возле дома № 127 на ул. Ларина 62-летний мужчина, управляя автомобилем Suzuki , двигался со стороны ул. Герцена в направлении ул. Ломоносова. В пути следования водитель допустил наезд на 49-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне установленного места в зоне видимости пешеходного перехода. Пешеходу после обследования медиками назначено амбулаторное лечение.