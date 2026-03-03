Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре

Дата: 03.03.2026 17:58

В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он приурочен к 95-летию создания комплекса и объединил в личном и командном многоборье более 100 человек. Участники смогли проверить свои силы в испытания на силу, ловкость, выносливость и прикладные навыки.



Участники фестиваля ГТО выполнили поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу и от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, челночный и шестиминутный бег, бег на 10, 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, метание теннисного мяча в цель и др.



В торжественной обстановке были награждены знаками отличия любители спорта, уже успешно сдавшие нормативы ГТО. В церемонии приняли участие депутат Самарской губернской Думы Светлана Ильина и депутат городской Думы Вячеслав Звягинцев. Отметим, что всего в Самаре за 2025 год принимали участие в выполнении нормативов ГТО более 25 тысяч человек, а выполнили нормативы и получили знаки ГТО более 16 тысяч человек.



Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары (ул. Калининградская, 11) – здесь участники смогут сдать нормативы по плаванию на 12, 18, 25 и 50 метров. Для участия потребуется регистрация на портале www.gto.ru и УИН. Фото при регистрации на сайте обязательно.

Фото: пресс-служба администрации Самары