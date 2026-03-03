Я нашел ошибку
Путешественник Федор Конюхов стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм»
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
В Камышлинском районе на трассе М-5 «Урал» в пути следование загорелся большегруз
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
Руководство ГУ МВД СО вручило благодарности особо отличившимся студентам по специальности «Правоохранительная деятельность»
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
Хоккеисты «Лады» одержали победу над «Ак Барсом» - 5:3
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.
В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.
Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
7 марта «Грушинский экспресс» отправится по маршруту Самара – Тольятти – Самара с программой «Музыка весны».
«Грушинский экспресс» отправится в праздничный рейс 7 марта
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре

Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары.

Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре

Дата: 03.03.2026 17:58

 

В Самаре на базе Дворца легкой атлетики состоялся первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он приурочен к 95-летию создания комплекса и объединил в личном и командном многоборье более 100 человек. Участники смогли проверить свои силы в испытания на силу, ловкость, выносливость и прикладные навыки.

Участники фестиваля ГТО выполнили поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу и от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, челночный и шестиминутный бег, бег на 10, 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, метание теннисного мяча в цель и др.

В торжественной обстановке были награждены знаками отличия любители спорта, уже успешно сдавшие нормативы ГТО. В церемонии приняли участие депутат Самарской губернской Думы Светлана Ильина и депутат городской Думы Вячеслав Звягинцев. Отметим, что всего в Самаре за 2025 год принимали участие в выполнении нормативов ГТО более 25 тысяч человек, а выполнили нормативы и получили знаки ГТО более 16 тысяч человек.

Второй этап фестиваля пройдёт 15 марта с 10:00 до 12:00 в бассейне Куйбышевского района Самары (ул. Калининградская, 11) – здесь участники смогут сдать нормативы по плаванию на 12, 18, 25 и 50 метров. Для участия потребуется регистрация на портале www.gto.ru и УИН. Фото при регистрации на сайте обязательно.

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

