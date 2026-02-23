В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине

Я нашел ошибку
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Почтить память защитников Отечества пришли  руководители органов исполнительной власти, представители депутатского корпуса, силовых ведомств, ветеранских, общественных, молодежных организаций, бойцы, семьи участников СВО и волонтеры.

Поздравляя жителей региона  с Днем защитника Отечества губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул:  «Этот всенародный праздник, посвященный тем, кто защищает интересы и безопасность наших граждан, суверенитет и независимость России, особенно дорог нам. Сегодня судьба страны вновь зависит от стойкости и мужества наших воинов, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни сражаются с врагом. Их объединяет любовь к Родине, понимание ответственности за ее будущее и чувство долга, которое зовет на труд и на подвиг ради общей Победы. И в этой преемственности, в отваге, чести и доблести, унаследованных от старшего поколения, избавившего Европу от фашизма, залог несокрушимой мощи нашей армии и флота».

​В День защитника Отечества участники торжественной церемонии вспоминали тех, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость Родины. На доске Героев РФ появилось новое имя — Виталия Николаевича Шаповалова. Военнослужащий из Тольятти погиб при исполнении долга в ходе специальной военной операции. За годы службы старший прапорщик был удостоен множества наград, включая три ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» 1-й и 2-й степени, а также медаль Суворова.

«Он был рожден, чтобы быть военным. Был добрым, простым парнем. Военным человеком старой школы. Он очень любил свою профессию, был самым мужественным, настоящий мужчиной», — вспоминает вдова Героя Анастасия Федянович.

​Память погибших почтили минутой молчания и оружейным залпом.

29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
22 января 2026, 16:11
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к... Общество
900
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января 2026, 18:45
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Один из первых отборочных этапов турнира состоялся в школе № 81. Общество
1071
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
18 января 2026, 14:25
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
17 и 18 января в Самаре в рамках федерального партийного проекта «Выбор сильных» проходят чемпионат и первенство области по панкратиону памяти Героя России... Спорт
1145
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
232
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
314
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
956
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2652
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
921
Весь список