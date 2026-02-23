В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине

23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине. Почтить память защитников Отечества пришли руководители органов исполнительной власти, представители депутатского корпуса, силовых ведомств, ветеранских, общественных, молодежных организаций, бойцы, семьи участников СВО и волонтеры.

Поздравляя жителей региона с Днем защитника Отечества губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул: «Этот всенародный праздник, посвященный тем, кто защищает интересы и безопасность наших граждан, суверенитет и независимость России, особенно дорог нам. Сегодня судьба страны вновь зависит от стойкости и мужества наших воинов, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни сражаются с врагом. Их объединяет любовь к Родине, понимание ответственности за ее будущее и чувство долга, которое зовет на труд и на подвиг ради общей Победы. И в этой преемственности, в отваге, чести и доблести, унаследованных от старшего поколения, избавившего Европу от фашизма, залог несокрушимой мощи нашей армии и флота».

​В День защитника Отечества участники торжественной церемонии вспоминали тех, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость Родины. На доске Героев РФ появилось новое имя — Виталия Николаевича Шаповалова. Военнослужащий из Тольятти погиб при исполнении долга в ходе специальной военной операции. За годы службы старший прапорщик был удостоен множества наград, включая три ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» 1-й и 2-й степени, а также медаль Суворова.

«Он был рожден, чтобы быть военным. Был добрым, простым парнем. Военным человеком старой школы. Он очень любил свою профессию, был самым мужественным, настоящий мужчиной», — вспоминает вдова Героя Анастасия Федянович.

​Память погибших почтили минутой молчания и оружейным залпом.