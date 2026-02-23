В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в честь Дня защитника Отечества.
А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.
В соревнованиях по следж-хоккею места распределились так:
Сборная Самарской области
«Лада-следж» Тольятти
«ЦСК ВВС-следж» Самара
В турнире юных хоккеистов 2016-2017 годов рождения призерами стали:
«СШОР №1-ЦСК ВВС» Самара
«Титан» Самара
«Вектор» Новокуйбышевск
Итоги соревнований среди ребят 2014-2015 годов рождения:
«Вектор» Новокуйбышевск
«Титан» Самара
«Химик» Чапаевск
Соревнования проведены в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Подробнее о возможностях для занятий хоккеем в Самарской области узнаете здесь.
Фото: Максим Калинкин/минспорта СО