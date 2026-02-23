В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».

Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в честь Дня защитника Отечества.

А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.

В соревнованиях по следж-хоккею места распределились так:

Сборная Самарской области

«Лада-следж» Тольятти

«ЦСК ВВС-следж» Самара

В турнире юных хоккеистов 2016-2017 годов рождения призерами стали:

«СШОР №1-ЦСК ВВС» Самара

«Титан» Самара

«Вектор» Новокуйбышевск

Итоги соревнований среди ребят 2014-2015 годов рождения:

«Вектор» Новокуйбышевск

«Титан» Самара

«Химик» Чапаевск

Соревнования проведены в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Подробнее о возможностях для занятий хоккеем в Самарской области узнаете здесь.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО