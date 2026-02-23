Я нашел ошибку
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».

Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в честь Дня защитника Отечества.

А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.

В соревнованиях по следж-хоккею места распределились так:

Сборная Самарской области
«Лада-следж» Тольятти
«ЦСК ВВС-следж» Самара

В турнире юных хоккеистов 2016-2017 годов рождения призерами стали:

«СШОР №1-ЦСК ВВС» Самара
«Титан» Самара
«Вектор» Новокуйбышевск

Итоги соревнований среди ребят 2014-2015 годов рождения:

«Вектор» Новокуйбышевск
«Титан» Самара
«Химик» Чапаевск

Соревнования проведены в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. Подробнее о возможностях для занятий хоккеем в Самарской области узнаете здесь.

 

Фото:  Максим Калинкин/минспорта СО

Самара

Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
23 февраля 2026, 14:35
23 февраля 2026, 14:16
23 февраля 2026 года, в День защитника Отечества, на площади Славы областного центра состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и... Общество
В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву.
22 февраля 2026, 22:00
В воскресенье, 22 февраля, стало известно о задержке и отмене ряда авиарейсов из Самары в Москву. Общество
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
