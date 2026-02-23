В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества

Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники следственного управления СК России по Самарской, активисты Молодежного союза «Юный следователь» Самарской области, сотрудники силовых ведомств, администрации и общественных организаций. Все участники возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о героях, которые внесли заметный вклад в дело мира и общей безопасности не только в военное, но и в мирное время. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Офицеры следственного управления хранят память о событиях военного времени. Наша главная и общая задача сохранить историю нашей Родины, научить младшее поколение почитать ветеранов, помнить их подвиги, чтить и знать, что вся страна в неоплатном долгу перед теми, кто собственной жизнью и здоровьем платит за нашу свободу.

Фото: СУ СКР СО