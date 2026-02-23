Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.
В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества

167
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.

Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники следственного управления СК России по Самарской, активисты Молодежного союза «Юный следователь» Самарской области, сотрудники силовых ведомств, администрации и общественных организаций. Все участники возложили цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" в память о героях, которые внесли заметный вклад в дело мира и общей безопасности не только в военное, но и в мирное время. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Офицеры следственного управления хранят память о событиях военного времени. Наша главная и общая задача сохранить историю нашей Родины, научить младшее поколение почитать ветеранов, помнить их подвиги, чтить и знать, что вся страна в неоплатном долгу перед теми, кто собственной жизнью и здоровьем платит за нашу свободу.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
23 февраля 2026, 15:52
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт. Общество
81
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
23 февраля 2026, 14:59
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве... Спорт
155
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
23 февраля 2026, 14:35
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С. Экология
168
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
263
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
349
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
962
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2659
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
927
Весь список