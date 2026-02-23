Эксперт Малахова дала советы по выбору детской одежды

При выборе детской одежды родители часто ориентируются на состав и внешний вид, однако этого недостаточно, чтобы вещь прослужила долго. О ключевых критериях качества «Известиям» 23 февраля рассказала директор по производству бренда детской одежды Sherysheff Елена Малахова.

«В сознании многих родителей засела установка: «натуральное — значит хорошее». Да, хлопок дышит, приятен к телу и не раздражает кожу. Но после пары стирок вещи могут сесть, вытянуться на локтях или покрыться катышками», — отметила она.

Одним из главных критериев при выборе остается состав ткани. Добавление небольшого процента синтетических волокон позволяет сохранить внешний вид и продлить срок службы одежды без ущерба для комфорта.

Эксперт рекомендовала уделять отдельное внимание верхней одежде. Современные материалы представляют собой сложные многослойные конструкции. Мембранные ткани защищают от влаги и ветра снаружи и одновременно выводят испарения изнутри. Софтшелл сочетает прочный внешний слой, мембрану и мягкую внутреннюю подкладку, что позволяет сократить количество слоев одежды в переменчивую погоду.

При этом качество изделия определяется не только тканью, но и деталями. Надежные молнии и кнопки, правильно подобранная плотность резинки на поясе, а также аккуратные швы напрямую влияют на удобство и срок службы. Для верхней одежды критична проклейка швов термолентой — без нее даже мембранная ткань может пропускать воду. Особого внимания требуют зоны плеч и средний шов брюк, которые испытывают повышенную нагрузку.

Важную роль играет и крой. В качественной верхней одежде рукава и брючины имеют анатомическую форму в области локтей и коленей, что не сковывает движения. В школьной форме значимы эргономичные швы, рукава-реглан, эластичные вставки на поясе и возможность регулировки длины. В трикотажных изделиях особое значение имеет обработка горловины — она должна сохранять форму после стирок.

Кроме того, детская одежда должна выдерживать частые стирки и активную эксплуатацию. Эксперт уточнила, что устойчивость цвета, ткани и защитных пропиток напрямую влияет на срок службы изделия. Для повседневных вещей важно, чтобы материал не вытягивался и не скатывался, сохраняя первоначальный внешний вид.

Качество детской одежды определяется совокупностью факторов — от состава и конструкции ткани до кроя и фурнитуры. Именно продуманность всех элементов позволяет ребенку активно двигаться и не испытывать дискомфорта.

Фото: freepik.com