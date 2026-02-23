Эксперт Малахова дала советы по выбору детской одежды

Я нашел ошибку
23 февраля участок с 60-го км до 99-го км — от ОЭЗ «Тольятти» до села Зеленовка — закрыт для проезда в связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшим на трассе ДТП.
23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества.
24 февраля в библиотеке № 8 в Самаре Леонид Немцев прочитает лекцию «Пополь-Вух». Пополь-Вух» -  древняя книга индейцев киче, записанная латинскими буквами после прихода испанцев.
23 февраля 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 на а/д «Обход Тольятти» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Sorento,
26 февраля в 19:00 в самарском музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр».
23 февраля эксперт Елена Малахова рассказала, на что обратить внимание при выборе детской одежды.
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.
23 февраля эксперт Елена Малахова рассказала, на что обратить внимание при выборе детской одежды.

При выборе детской одежды родители часто ориентируются на состав и внешний вид, однако этого недостаточно, чтобы вещь прослужила долго. О ключевых критериях качества «Известиям» 23 февраля рассказала директор по производству бренда детской одежды Sherysheff Елена Малахова.

«В сознании многих родителей засела установка: «натуральное — значит хорошее». Да, хлопок дышит, приятен к телу и не раздражает кожу. Но после пары стирок вещи могут сесть, вытянуться на локтях или покрыться катышками», — отметила она.

Одним из главных критериев при выборе остается состав ткани. Добавление небольшого процента синтетических волокон позволяет сохранить внешний вид и продлить срок службы одежды без ущерба для комфорта.

Эксперт рекомендовала уделять отдельное внимание верхней одежде. Современные материалы представляют собой сложные многослойные конструкции. Мембранные ткани защищают от влаги и ветра снаружи и одновременно выводят испарения изнутри. Софтшелл сочетает прочный внешний слой, мембрану и мягкую внутреннюю подкладку, что позволяет сократить количество слоев одежды в переменчивую погоду.

При этом качество изделия определяется не только тканью, но и деталями. Надежные молнии и кнопки, правильно подобранная плотность резинки на поясе, а также аккуратные швы напрямую влияют на удобство и срок службы. Для верхней одежды критична проклейка швов термолентой — без нее даже мембранная ткань может пропускать воду. Особого внимания требуют зоны плеч и средний шов брюк, которые испытывают повышенную нагрузку.

Важную роль играет и крой. В качественной верхней одежде рукава и брючины имеют анатомическую форму в области локтей и коленей, что не сковывает движения. В школьной форме значимы эргономичные швы, рукава-реглан, эластичные вставки на поясе и возможность регулировки длины. В трикотажных изделиях особое значение имеет обработка горловины — она должна сохранять форму после стирок.

Кроме того, детская одежда должна выдерживать частые стирки и активную эксплуатацию. Эксперт уточнила, что устойчивость цвета, ткани и защитных пропиток напрямую влияет на срок службы изделия. Для повседневных вещей важно, чтобы материал не вытягивался и не скатывался, сохраняя первоначальный внешний вид.

Качество детской одежды определяется совокупностью факторов — от состава и конструкции ткани до кроя и фурнитуры. Именно продуманность всех элементов позволяет ребенку активно двигаться и не испытывать дискомфорта.

 

Фото:  freepik.com

