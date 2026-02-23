Я нашел ошибку
Главные новости:
23 февраля участок с 60-го км до 99-го км — от ОЭЗ «Тольятти» до села Зеленовка — закрыт для проезда в связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшим на трассе ДТП.
На автодороге «Обход Тольятти» временно ограничено движение в обоих направлениях
23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества.
В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества
24 февраля в библиотеке № 8 в Самаре Леонид Немцев прочитает лекцию «Пополь-Вух». Пополь-Вух» -  древняя книга индейцев киче, записанная латинскими буквами после прихода испанцев.
В самарской библиотеке № 8 состоится лекция Леонида Немцева - «Пополь-Вух»
23 февраля 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 на а/д «Обход Тольятти» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Sorento,
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» столкнулись ВАЗ-21121 и Kia Sorento
26 февраля в 19:00 в самарском музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр».
В музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр»
23 февраля эксперт Елена Малахова рассказала, на что обратить внимание при выборе детской одежды.
Эксперт Малахова дала советы по выбору детской одежды
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.
В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества
В музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр»

211
26 февраля в 19:00 в самарском музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр».

В фондах музея хранится богатая палеонтологическая коллекция, являющаяся важнейшим источником и пособием при изучении этапов развития органического мира на планете, в т.ч. на территории Среднего Поволжья. Она была сформирована за 140-летнюю историю существования музея, но наиболее активно этот процесс происходил в последние десятилетия.  (6+)

Ежегодные музейные экспедиции пополняют фондовые коллекции ценным палеонтологическим материалом. Музейные сотрудники совместно с учёными планомерно обследуют территорию Самарской области. Совершаются интересные и уникальные находки, которые впоследствии изучаются ведущими специалистами России и порой приводят к научным открытиям и палеонтологическим сенсациям. В настоящее время растёт интерес населения к палеонтологии, что привело к активному исследованию территории нашего края не только специалистами-учёными, но и палеонтологами-любителями. Многие экспонаты были переданы в музей членами Самарского палеонтологического общества и простыми жителями города.

На выставке можно увидеть наиболее яркие новые поступления палеонтологического материала за последние 20 лет, а также открытия, редкости и голотипы (образцы по которым описаны новые для науки виды животных и растений). Представлено несколько готолотипов, хранящихся в музее: череп триасовой амфибии бентозух Гусевой, юрская рыба ортокормус Гущиной и два вида ископаемых пермских водорослей – альгитес самаренсис и ретикулоталлус байтуганский.

Также представлены: коллекция следов жизнедеятельности древних организмов (ихнофоссилии), образцы палеофлоры разных периодов, собрание юрских и меловых губок, коллекция аммонитов, в т.ч. крупный аммонит парапуцозия (72 см), уникальный образец – полутораметровая плита известняка со слоем кораллов гжелия, трёхметровый скелет ихтиозавра, найденный в 2014 году в шахте Новокашпирская, и многое другое. Большинство экспонатов выставляются впервые.

На выставке создана интерактивная зона с разнообразными занимательными играми на палеонтологическую тематику. В ходе работы будут проводиться тематические мастер-классы и мероприятия.

 

Фото:   пресс-служба музея им. П.В. Алабина

Теги: Самара

