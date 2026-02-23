В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества

23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества. Участники церемонии — жители, представители регионального Правительства и города, Союза генералов Самары, Фонда «Защитники Отечества», ветеранских, молодежных и образовательных организаций Самарской области — почтили минутой молчания память защитников Отечества.



«День Защитника Отечества — это праздник тех, кто не только искренне любит свою Родину, но и готов отдать за неё жизнь, если ей грозит опасность. Это праздник героев, с оружием в руках отстоявших свободу и независимость нашей Родины, её интересы, её будущее. Желаю вам, чтобы память о вашем подвиге жила в веках, а ваши судьбы становились примером для подрастающего поколения. Поздравляю врачей и медсестёр, которые лечат наших воинов в госпиталях и в полевых условиях; кадетов и курсантов военных училищ и тех, кто сегодня так или иначе участвует в сборе гуманитарных грузов, помогая не только словом, но и делом нашим защитникам в их нелёгком и опасном деле. Каждый, кто верит, ждёт, помогает и просто честно трудится на своём рабочем месте, — защитник, и каждый достоин тёплых слов поздравлений», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Накануне праздника на доску «Герои Российской Федерации» на площади Славы было занесено имя героя специальной военной операции Виталия Николаевича Шаповалова, гвардии старшего прапорщика 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской орденов Жукова и Кутузова, Краснознамённой, ордена Суворова бригады специального назначения. В мае 2025 года его группа обороняла стратегически важный рубеж. За одни сутки Виталий Шаповалов лично отразил три контратаки штурмовых групп противника, уничтожил бронированную машину, три ударных беспилотника и значительное число живой силы врага. Во время артобстрела и атаки дронов он был ранен, но вытащил из-под горящих завалов двух подчинённых и прикрыл отход товарищей. Шаповалов отвлёк на себя вражеский беспилотник и в результате сброса мины получил смертельные ранения, но спас личный состав. Указом Президента России гвардии старшему прапорщику Виталию Шаповалову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (посмертно). В торжественной церемонии на площади Славы приняла участие его супруга.



На площади в исполнении военного духового оркестра прозвучал Государственный гимн Российской Федерации и был дан десятикратный оружейный залп. Затем взвод Почётного караула и музыканты военного оркестра прошли торжественным маршем мимо Вечного огня.



«Поздравляю с этим важным праздником всех жителей Самары — и мужчин, и женщин! Он напоминает всему миру о том, что русский солдат, русский офицер — это непобедимые люди. Сегодня мы поддерживаем нашу армию и все вместе искренне и сообща делаем общее дело», – подчеркнул председатель Самарского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участник боевых действий в Афганистане полковник Владимир Пронин.



Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятной доске «Герои Российской Федерации» мемориала «Куйбышевцы – Герои Советского Союза» и к Вечному Огню Горельефа «Скорбящей Матери-Родине» во славу Защитников России.

Фото: пресс-служба администрации Самары