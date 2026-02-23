Я нашел ошибку
23 февраля участок с 60-го км до 99-го км — от ОЭЗ «Тольятти» до села Зеленовка — закрыт для проезда в связи с неблагоприятными погодными условиями и произошедшим на трассе ДТП.
На автодороге «Обход Тольятти» временно ограничено движение в обоих направлениях
23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества.
В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества
24 февраля в библиотеке № 8 в Самаре Леонид Немцев прочитает лекцию «Пополь-Вух». Пополь-Вух» -  древняя книга индейцев киче, записанная латинскими буквами после прихода испанцев.
В самарской библиотеке № 8 состоится лекция Леонида Немцева - «Пополь-Вух»
23 февраля 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 на а/д «Обход Тольятти» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Kia Sorento,
В Ставропольском районе на автодороге «Обход Тольятти» столкнулись ВАЗ-21121 и Kia Sorento
26 февраля в 19:00 в самарском музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр».
В музее им. П.В. Алабина начинает работу выставка «Палеоцентр»
23 февраля эксперт Елена Малахова рассказала, на что обратить внимание при выборе детской одежды.
Эксперт Малахова дала советы по выбору детской одежды
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт.
Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт
Сегодня, 23 февраля, в Самаре прошли торжественные мероприятии, посвященные Дню защитника Отечества, в котором приняли участие сотрудники СУ СКР СО.
В Самаре сотрудники СУ и активисты Молодежного союза «Юный следователь» возложили цветы к Вечному огню в память о защитниках Отечества
В Самаре у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества

192
23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества.

23 февраля в Самаре у Вечного огня и горельефа «Скорбящей Матери-Родине» состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества. Участники церемонии — жители, представители регионального Правительства и города, Союза генералов Самары, Фонда «Защитники Отечества», ветеранских, молодежных и образовательных организаций Самарской области — почтили минутой молчания память защитников Отечества.

«День Защитника Отечества — это праздник тех, кто не только искренне любит свою Родину, но и готов отдать за неё жизнь, если ей грозит опасность. Это праздник героев, с оружием в руках отстоявших свободу и независимость нашей Родины, её интересы, её будущее. Желаю вам, чтобы память о вашем подвиге жила в веках, а ваши судьбы становились примером для подрастающего поколения. Поздравляю врачей и медсестёр, которые лечат наших воинов в госпиталях и в полевых условиях; кадетов и курсантов военных училищ и тех, кто сегодня так или иначе участвует в сборе гуманитарных грузов, помогая не только словом, но и делом нашим защитникам в их нелёгком и опасном деле. Каждый, кто верит, ждёт, помогает и просто честно трудится на своём рабочем месте, — защитник, и каждый достоин тёплых слов поздравлений», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Накануне праздника на доску «Герои Российской Федерации» на площади Славы было занесено имя героя специальной военной операции Виталия Николаевича Шаповалова, гвардии старшего прапорщика 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской орденов Жукова и Кутузова, Краснознамённой, ордена Суворова бригады специального назначения. В мае 2025 года его группа обороняла стратегически важный рубеж. За одни сутки Виталий Шаповалов лично отразил три контратаки штурмовых групп противника, уничтожил бронированную машину, три ударных беспилотника и значительное число живой силы врага. Во время артобстрела и атаки дронов он был ранен, но вытащил из-под горящих завалов двух подчинённых и прикрыл отход товарищей. Шаповалов отвлёк на себя вражеский беспилотник и в результате сброса мины получил смертельные ранения, но спас личный состав. Указом Президента России гвардии старшему прапорщику Виталию Шаповалову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (посмертно). В торжественной церемонии на площади Славы приняла участие его супруга.

На площади в исполнении военного духового оркестра прозвучал Государственный гимн Российской Федерации и был дан десятикратный оружейный залп. Затем взвод Почётного караула и музыканты военного оркестра прошли торжественным маршем мимо Вечного огня.

«Поздравляю с этим важным праздником всех жителей Самары — и мужчин, и женщин! Он напоминает всему миру о том, что русский солдат, русский офицер — это непобедимые люди. Сегодня мы поддерживаем нашу армию и все вместе искренне и сообща делаем общее дело», – подчеркнул председатель Самарского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участник боевых действий в Афганистане полковник Владимир Пронин.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к памятной доске «Герои Российской Федерации» мемориала «Куйбышевцы – Герои Советского Союза» и к Вечному Огню Горельефа «Скорбящей Матери-Родине» во славу Защитников России.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

