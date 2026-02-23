Ко Дню защитника Отечества сотрудники СУ СКР СО организовали для пациентов госпиталя праздничный концерт

Ко Дню защитника Отечества сотрудники следственного управления СК России по Самарской области организовали для пациентов ГБУЗ Самарского областного госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева праздничный концерт, на котором выступили коллектив народного творчества Российской Федерации

группы «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» и инспектор (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи) Алла Викторовна Бердникова.

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн функционирует с 1943 года и в настоящее время оказывает медицинскую помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной Войны, ветеранам боевых действий, а также иным категориям ветеранов, участникам СВО и их семьям.

Многолетнее сотрудничество связывает следственное управление и госпиталь, с которым заключено соглашение о юридической и адресной помощи медицинским работникам и пациентам. Офицеры ведомства на регулярной основе проводят встречи с пациентами госпиталя и членами и семей, оказывают правовую помощь, организовывают праздничные мероприятия.

В завершение мероприятия офицеры ведомства вручили благодарности руководителя следственного управление медицинским сотрудникам и пожелали пациентам госпиталя крепкого здоровья, стойкости, оптимизма, и уверенности в завтрашнем дне!

Фото: СУ СКР СО