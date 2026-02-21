На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»

22 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» отметят Масленицу специальным концертом (6+). Самарский фольклорно-эстрадный ансамбль «То4ка-тире» исполнит народные песни в авторской аранжировке и расскажет о традициях провода зимы.

Масленица – самый яркий и веселый народный праздник. Он символизирует проводы зимы и подготовку к весне – теплу и оживлению природы. В течение всей масленичной недели пекут блины, устраивают ярмарки и гулянья, а кульминацией становится прощание с Масленицей.

В последний день Масленицы «ЗИМ Галерея» подготовила специальную программу – концерт фольклорно-эстрадного ансамбля «То4ка-тире». Коллектив создан в 2016 году. Сегодня в его состав входят Александр Челноков (балалайка альт, бас), Дмитрий Косяков (балалайка прима), Иван Кирзон (ударные) и Анастасия Лукьянчикова (вокал).

Гости галереи услышат народную музыку в авторской эстрадной аранжировке, а также узнают о символах, значении и традициях празднования Масленицы.

22 февраля 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)