Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»
В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"
В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
В Самаре подешевела долгосрочная аренда квартир
В ДТП с КАМАЗом в Самарской области погиб водитель иномарки
Масленичные гуляния проходят во всех районах Самары
Двое пострадали в ДТП в Октябрьском районе города Самары
22 февраля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» отметят Масленицу специальным концертом (6+). Самарский фольклорно-эстрадный ансамбль «То4ка-тире» исполнит народные песни в авторской аранжировке и расскажет о традициях провода зимы.

Масленица – самый яркий и веселый народный праздник. Он символизирует проводы зимы и подготовку к весне – теплу и оживлению природы. В течение всей масленичной недели пекут блины, устраивают ярмарки и гулянья, а кульминацией становится прощание с Масленицей.

В последний день Масленицы «ЗИМ Галерея» подготовила специальную программу – концерт фольклорно-эстрадного ансамбля «То4ка-тире». Коллектив создан в 2016 году. Сегодня в его состав входят Александр Челноков (балалайка альт, бас), Дмитрий Косяков (балалайка прима), Иван Кирзон (ударные) и Анастасия Лукьянчикова (вокал).

Гости галереи услышат народную музыку в авторской эстрадной аранжировке, а также узнают о символах, значении и традициях празднования Масленицы.

22 февраля 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

