В Сызрани мужчина незаконно ловил плотву и окуней

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили 44-летнего гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель Безенчукского района Самарской области, 1981 года рождения, организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно сети, в акватории реки Волги Саратовского водохранилища.

Сотрудниками транспортной полиции с места происшествия изъяты рыба породы «плотва» и рыба породы «окунь», а также металлическая пешня, сеть, принадлежащие нарушителю.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму 5250 рублей.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте