Россиян могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику

Жителей России могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику — например, миксер или кухонный комбайн — если уровень шума превышает допустимые нормы, сообщила ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«С юридической точки зрения шум — это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. Поэтому важно не то, по какой причине возникает шум, а насколько он сильный. Если звук от миксера превышает установленный порог, нарушителя могут привлечь к ответственности, включая штраф», — пояснила она.

Адвокат отметила, что в России отсутствует единый федеральный закон о тишине. Проект такого закона Госдума отклонила осенью 2025 года. «Поэтому регулирование шума в жилых помещениях осуществляется на уровне регионов. Чаще всего ограничения действуют ночью и в период так называемого тихого часа днём», — добавила Власова.

Она также напомнила, что нередко чрезмерный шум соседей связан с плохой шумоизоляцией во время ремонтных работ. «В таких случаях следует обращаться в органы жилищного надзора, чтобы проверить соответствие перепланировки и строительных норм по шумоизоляции. Кроме громкого шума могут присутствовать и другие нарушения, например вибрация», — заключила эксперт.