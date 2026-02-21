Я нашел ошибку
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Длинные выходные начались в России
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
Россиян могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику

Россиян могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику

Жителей России могут оштрафовать за слишком громкую бытовую технику — например, миксер или кухонный комбайн — если уровень шума превышает допустимые нормы, сообщила ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова.

«С юридической точки зрения шум — это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время он не должен превышать 55 дБА, а ночью — 45 дБА согласно СанПиН 2.1.2.2645-10. Поэтому важно не то, по какой причине возникает шум, а насколько он сильный. Если звук от миксера превышает установленный порог, нарушителя могут привлечь к ответственности, включая штраф», — пояснила она.

Адвокат отметила, что в России отсутствует единый федеральный закон о тишине. Проект такого закона Госдума отклонила осенью 2025 года. «Поэтому регулирование шума в жилых помещениях осуществляется на уровне регионов. Чаще всего ограничения действуют ночью и в период так называемого тихого часа днём», — добавила Власова.

Она также напомнила, что нередко чрезмерный шум соседей связан с плохой шумоизоляцией во время ремонтных работ. «В таких случаях следует обращаться в органы жилищного надзора, чтобы проверить соответствие перепланировки и строительных норм по шумоизоляции. Кроме громкого шума могут присутствовать и другие нарушения, например вибрация», — заключила эксперт.

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
