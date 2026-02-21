Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»

Более 10 лет личный состав Управления Росгвардии по Самарской области сотрудничает с областной клинической станцией переливания крови. Юбилейный год образования Росгвардии не стал исключением, стражи правопорядка продолжают вносить свой вклад в спасение человеческих жизней.

Очередная акция по сдаче крови объединила сотрудников различных подразделений регионального Управления Росгвардии — бойцов отрядов мобильных особого назначения «Утес» и «Смерч», и сотрудников вневедомственной охраны. Среди сотрудников Росгвардии были как почётные доноры, так и те, кто впервые решились на этот важный шаг. Для многих росгвардейцев участие в благотворительных акциях стало частью образа жизни.

«Для меня донорство - это осознанный выбор и гражданский долг. Я считаю, что важно делать это регулярно, так как каждая донация - это реальный шанс помочь человеку в выздоровлении, а иногда и спасти его жизнь», — отметила сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии Мария Кудашева.

Донорский материал росгвардейцев – кровь, тромбоциты и плазма будет переработан на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона.