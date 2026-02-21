Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественные мероприятия пройдут 6 марта в формате традиционных областных соревнований по лыжным гонкам на призы ГАУ ДО «Спортивная школа «Чайка».
Любителей лыжного спорта приглашают на праздник в честь 50-летия лыжной базы «Чайка» 
23 февраля Самарская область вместе со всей страной будет чествовать тех, кто стоит на ее защите. Эти люди разных возрастов, различного образования, это мужчины и женщины, люди разных религий и различных национальностей.
В День защитника Отечества в регионе пройдут патриотические мероприятия
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре в 2026 году может появиться городская электричка
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
В Самаре представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Стало известно об отказе россиян от традиционных моделей питания
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Прокуратура отсудила лагерь "Дубки" в Сызранском районе
Длинные выходные начались в России
Длинные выходные начались в России
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
71% россиян планируют потратить до 3 000 рублей на гендерные праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»

197
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Донор Отечества»

Более 10 лет личный состав Управления Росгвардии по Самарской области сотрудничает с областной клинической станцией переливания крови. Юбилейный год образования Росгвардии не стал исключением, стражи правопорядка продолжают вносить свой вклад в спасение человеческих жизней.

Очередная акция по сдаче крови объединила сотрудников различных подразделений регионального Управления Росгвардии — бойцов отрядов мобильных особого назначения «Утес» и «Смерч», и сотрудников вневедомственной охраны. Среди сотрудников Росгвардии были как почётные доноры, так и те, кто впервые решились на этот важный шаг. Для многих росгвардейцев участие в благотворительных акциях стало частью образа жизни.

«Для меня донорство - это осознанный выбор и гражданский долг. Я считаю, что важно делать это регулярно, так как каждая донация - это реальный шанс помочь человеку в выздоровлении, а иногда и спасти его жизнь», — отметила сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии  Мария Кудашева.

Донорский материал росгвардейцев – кровь, тромбоциты и плазма будет переработан на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона.

 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
19 февраля 2026, 13:12
Музыка в строю: самарские росгвардейцы отмечают юбилей военно-оркестровой службы
Военным оркестром Управления Росгвардии по Самарской области на протяжении последнего десятилетия руководит майор Олег Чемоданов. Общество
333
В Самаре офицеры Росгвардии оценили строевую подготовку кадет в преддверии Дня защитника Отечества
19 февраля 2026, 10:39
В Самаре офицеры Росгвардии оценили строевую подготовку кадет в преддверии Дня защитника Отечества
Торжественная церемония началась с важного ритуала — возложения цветов к мемориальной доске с портретом офицера Росгвардии Дениса Лазутина, чье имя с... Общество
337
В Самаре прошел чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо
16 февраля 2026, 11:43
В Самаре прошел чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо
В турнире приняло участие множество титулованных спортсменов — призёров различных всероссийских и региональных соревнований, мастеров спорта и кандидатов в... Спорт
506
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
468
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
374
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
531
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
407
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
660
Весь список