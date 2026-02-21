В Самаре прошел Всероссийский конкурс юных художников "Преображение"

15 февраля, в Самарском художественном училище им. К.С. Петрова-Водкина, состоялся XXIX межрегиональный конкурс профессионального мастерства в сфере изобразительного искусства имени заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Ю.И. Филиппова «Преображение».

Этот конкурс неспроста считается одним из самых сложных российских состязаний для молодых живописцев: в течение 4 часов они должны показать владение навыками станковой живописи – представить законченную композицию в любом жанре, с обязательным изображением человеческих фигур.

«Задача жюри – определить лучших, а организатору конкурса – агентство социокультурных технологий – итоги этого состязания помогают корректировать программы предпрофессионального образования в области изобразительного искусства «Живопись», «Акварельная живопись», «Композиция», «Декоративно-прикладное творчество», а также профессиональных образовательных программ средних профессиональных образовательных учреждений и ВУЗов. Видим, в чем надо усилиться, где надо внедрить новые технологии», – рассказала заместитель директора по развитию системы дополнительного художественного образования Агентства социокультурных технологий, заслуженный работник культуры РФ Ираида Миронова.

Среди участников – Самарская, Саратовская области (города Вольск, Энгельс), Пензенская область (г. Заречный), Санкт-Петербург.