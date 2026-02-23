Я нашел ошибку
В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества

182
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот всенародный праздник, посвященный тем, кто защищает интересы и безопасность наших граждан, суверенитет и независимость России, особенно дорог нам.

Сегодня судьба страны вновь зависит от стойкости и мужества наших воинов, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей жизни сражаются с врагом. Их объединяет любовь к Родине, понимание ответственности за ее будущее и чувство долга, которое зовет на труд и на подвиг ради общей Победы. И в этой преемственности, в отваге, чести и доблести, унаследованных от старшего поколения, избавившего Европу от фашизма, залог несокрушимой мощи нашей армии и флота.

Как и в самые трудные периоды отечественной истории, наших сограждан — людей разных национальностей и вероисповеданий — отличает стремление помочь фронту. Подчеркивая важность такой сплоченности, Президент В.В. Путин объявил 2026 год  Годом единства народов России.

От всей души благодарю участников специальной военной операции, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, работников оборонно-промышленного комплекса, всех, кто прошел армейскую школу, за преданность нашему многонациональному народу, самоотверженное служение Отчизне.

Спасибо всем, кто помогает нашим героям, поддерживает участников и ветеранов боевых действий, их семьи, наших соотечественников, пострадавших от агрессии преступного киевского режима. Благодаря вам они сохраняют силу духа, веру в торжество правды и справедливости, чувствуют, что вместе мы – большая и сильная страна.

Искренне желаю защитникам Отечества, всем жителям Самарской области здоровья, семейного счастья, мирного неба, добра и благополучия!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
Сегодня программа будет очень насыщенной. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
В субботу и воскресенье гостей ждет выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной... Общество
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
Всего повреждены две площадки на территории региона. С таким заявлением выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале. Происшествия
