Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ

Подбор сотрудников на основе резюме с помощью искусственного интеллекта на специализированных сайтах "потрясающе" вредит фирмам и ослабляет целые отрасли. Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил специалист в области кибербезопасности, президент консорциума "Инфорус" Андрей Масалович.

По словам эксперта, подбор персонала посредством ИИ по формальному набору параметров заслоняет "слоем помоев" реально хороших кандидатов с хорошими данными.

- о катастрофа, это потрясающе вредит фирмам, фирмы это увидят. <…> Это реально сейчас проблема настолько большого масштаба, что она ослабляет целые отрасли, слава богу, в других странах сильнее, чем у нас, - сказал Масалович

Эксперт уверен, что компании, которые первыми откажутся от поиска сотрудников с помощью искусственного интеллекта, соберут "все сливки рынка" и наймут лучших специалистов, пишут Вести.

Масалович также выразил уверенность, что эта тенденция скоро ослабнет во всем мире, так как в сферу подбора персонала искусственный интеллект пускать нельзя.