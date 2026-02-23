23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче

23 февраля с 04:00 утра и до около 09:00 самарский аэропорт «Курумоч» не принимал и не выпускал самолеты. Это спровоцировало очередной масштабный коллапс длинною на весь день, пишет Обоз-инфо.

В настоящее время, из аэропорта задержан один и отменено 17 рейсов. Основная часть – в Москву – отменен один перелет, задерживается – восемь. Также вовремя пассажиры не смогут улететь в Пензу, Новый Уренгой, Тобольск, Когалым, Екатеринбург, а также на курорты Шарм-Эль-Шейха (Египет), Фукуока (Вьетнам), Дубая (ОАЭ) и Шри-Ланки.

Также задерживается 10 внутренних и международных рейсов на прилет, в том числе, из Москвы, Дубая, Фукуока и других городов России и мира. Один перелет в Москву отменен.

Отметим, что масштабный коллапс связан не только с задержкой региональных маршрутов. Вечером 22 февраля аэропорт «Курумоч» сам стал запасным аэродромом для самолетов, которые не смогли добраться к месту назначения.

«В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт «Курумоч» в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 до 21.00 принято 5 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы», — сообщили вечером 22 февраля в пресс-службе авиагавани. Это объясняет и высокую долю столицы среди задержанных рейсов.