В Автозаводском районе Тольятти автомобилистка сбила девятилетнего мальчика
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче
Эксперт назвал катастрофой поиск сотрудников с помощью ИИ
В Волжском районе местный житель ударил ножом соперника
В РФ предрекли рекордно низкую ставку ЦБ
Полицейские оказали помощь водителю, автомобиль которого сломался на трассе в Волжском районе
С 1 марта в России вводят новые правила использования дачных участков
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
23 февраля задерживается почти 30 самарских рейсов в Курумоче

118
23 февраля с 04:00 утра и до около 09:00 самарский аэропорт «Курумоч» не принимал и не выпускал самолеты. Это спровоцировало очередной масштабный коллапс длинною на весь день, пишет Обоз-инфо.

В настоящее время, из аэропорта задержан один и отменено 17 рейсов. Основная часть – в Москву – отменен один перелет, задерживается – восемь. Также вовремя пассажиры не смогут улететь в Пензу, Новый Уренгой, Тобольск, Когалым, Екатеринбург, а также на курорты Шарм-Эль-Шейха (Египет), Фукуока (Вьетнам), Дубая (ОАЭ) и Шри-Ланки.

Также задерживается 10 внутренних и международных рейсов на прилет, в том числе, из Москвы, Дубая, Фукуока и других городов России и мира. Один перелет в Москву отменен.

Отметим, что масштабный коллапс связан не только с задержкой региональных маршрутов. Вечером 22 февраля аэропорт «Курумоч» сам стал запасным аэродромом для самолетов, которые не смогли добраться к месту назначения.

«В связи с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве, аэропорт «Курумоч» в качестве запасного аэропорта принимает рейсы, следующие в Москву. С 20.30 до 21.00 принято 5 рейсов, следовавших в аэропорты Москвы», — сообщили вечером 22 февраля в пресс-службе авиагавани. Это объясняет и высокую долю столицы среди задержанных рейсов.

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
180
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
928
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2625
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
904
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
1475
