Я нашел ошибку
Главные новости:
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
С 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС

229
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС

Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС и прерывает разговор. Об этом 23 февраля рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert.

Как сообщили в компании Lenta.Ru, пользователи стали быстрее распознавать типовые легенды злоумышленников, которые представляются курьерами, сотрудниками сервисных служб, поликлиник или инвестиционных проектов. В случае жесткого отказа часть преступников переходит к способам создания дополнительных проблем для потенциальной жертвы.

Аналитики выделяют две наиболее распространенные схемы. Первая — так называемый SMS-бомбинг. В этом случае на номер человека начинают массово поступать сообщения и звонки от различных сервисов. Для организации такой атаки используются уязвимости в формах регистрации и обратной связи на сайтах компаний. Подобная тактика не несет прямой угрозы пользователю, однако может нанести репутационный ущерб брендам, от имени которых приходят сообщения.

Вторая схема связана с переводами небольших сумм через систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями, например, с упоминанием запрещенных веществ или продажи банковской карты. Эксперты предупреждают, что такие действия представляют большую опасность, поскольку автоматические банковские системы мониторинга могут временно ограничить операции по счету и инициировать проверку. Именно на подобную реакцию и рассчитывают злоумышленники, пишут "Известия". 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
20 февраля 2026, 10:11
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести недорогой автомобиль и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту. Криминал
529
49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей
19 февраля 2026, 09:36
49-летний житель Тольятти стал жертвой мошенников, потеряв почти миллион рублей
Злоумышленники, действуя по отработанной схеме, представились «менеджером службы безопасности» крупного банка. Криминал
552
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
18 февраля 2026, 10:00
Пожилая самарчанка сначала не поверила мошенникам, а потом перевела 2 млн руб.
63-летней жительнице региона позвонил неизвестный, представившийся работником банковского учреждения и предложил ей «сохранить» сбережения. Криминал
534
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
232
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
314
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
956
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2652
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
921
Весь список