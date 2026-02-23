Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС и прерывает разговор. Об этом 23 февраля рассказали специалисты сервиса Smart Business Alert.

Как сообщили в компании Lenta.Ru, пользователи стали быстрее распознавать типовые легенды злоумышленников, которые представляются курьерами, сотрудниками сервисных служб, поликлиник или инвестиционных проектов. В случае жесткого отказа часть преступников переходит к способам создания дополнительных проблем для потенциальной жертвы.

Аналитики выделяют две наиболее распространенные схемы. Первая — так называемый SMS-бомбинг. В этом случае на номер человека начинают массово поступать сообщения и звонки от различных сервисов. Для организации такой атаки используются уязвимости в формах регистрации и обратной связи на сайтах компаний. Подобная тактика не несет прямой угрозы пользователю, однако может нанести репутационный ущерб брендам, от имени которых приходят сообщения.

Вторая схема связана с переводами небольших сумм через систему быстрых платежей (СБП) с провокационными комментариями, например, с упоминанием запрещенных веществ или продажи банковской карты. Эксперты предупреждают, что такие действия представляют большую опасность, поскольку автоматические банковские системы мониторинга могут временно ограничить операции по счету и инициировать проверку. Именно на подобную реакцию и рассчитывают злоумышленники, пишут "Известия".