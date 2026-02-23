с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей

В России с 1 марта 2026 года вступят в силу обновленные нормативы предельно допустимых нагрузок для несовершеннолетних работников. Об этом 23 февраля сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Приказом Минтруда России утверждены обновленные нормы, аналогичные действующим. Так, для юношей 14–15 лет предельная масса груза, который можно поднимать и перемещать вручную в течение рабочей смены, составит 3 кг, для 16–17-летних — 4 кг. Для девушек эти нормы установлены на 1 кг ниже», — сказал Нилов в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что установленные лимиты включают в себя не только сам перемещаемый предмет, но и массу тары и упаковки. Документ, регламентирующий эти требования, будет иметь долгосрочный характер и сохранит свою силу на протяжении шести лет.

Фото pxhere.com