Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей

Жители России получили возможность забрать остаток средств материнского капитала, если его сумма не превышает 10 тыс. рублей. Это следует из данных, 23 февраля опубликованных Соцфондом РФ.

Как выяснило «РИА Новости», проанализировав данные ведомства, эти деньги выплачиваются единовременно, а потратить их можно на любые нужды.

Для получения выплаты владельцу сертификата достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». После одобрения Социальный фонд перечислит всю оставшуюся сумму на банковский счет заявителя.

Если сумма остатка маткапитала превышает 10 тыс. рублей — это нововведение не работает.