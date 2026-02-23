Я нашел ошибку
Главные новости:
22 февраля на протяжении всего дня в Самаре во Дворце спорта проходил турнир по хоккею, посвященный Дню защитника Отечества. Лозунг мероприятия - «В единстве наша сила, в сплочённости успех!».
В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества
Температура воздуха 24 февраля в Самаре ночью -12, -14°С, днем -6, -8°С.
24 февраля в регионе без осадков, до -10°С
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростка
Россияне смогут забрать остаток средств маткапитала меньше 10 тыс. рублей
с 1 марта вступят в силу новые правила переноски тяжестей для детей
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
188
Жители России получили возможность забрать остаток средств материнского капитала, если его сумма не превышает 10 тыс. рублей. Это следует из данных, 23 февраля опубликованных Соцфондом РФ.

Как выяснило «РИА Новости», проанализировав данные ведомства, эти деньги выплачиваются единовременно, а потратить их можно на любые нужды.

Для получения выплаты владельцу сертификата достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». После одобрения Социальный фонд перечислит всю оставшуюся сумму на банковский счет заявителя.

Если сумма остатка маткапитала превышает 10 тыс. рублей — это нововведение не работает.

