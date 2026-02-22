В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.

Сегодня программа будет очень насыщенной.

Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева, которую богато украсили к празднику. Вчера, 21 февраля, несмотря на снежную погоду и небольшой набор мероприятий, на площади было много гостей, а сегодня самарцев ждут интерактивные программы с хороводами, веселыми гармонистами и коробейниками, народные забавы. Все желающие смогут попробовать традиционное масленичное блюдо – для бесплатного угощения будет приготовлено 15 тысяч блинов.

По-прежнему работает выставка «Город мастеров», в которой примут участие в общей сложности не менее 200 мастеров глиняной и соломенной игрушек, резьбы по дереву, плетения, вышивки, керамики, авторских сувениров и других ремесел.

На площади Куйбышева представлена выставка работ конкурса «Самарская Маслена». Также гостей ждут праздничные фотозоны – «Дымковские игрушки», «Самовар и чашки», «Богатырские сапоги», «Сковорода», «Ложки-качели», «Мельница» и другие.

В воскресенье, 22 февраля, площадка будет работать с 11:00 до 18:00. На главной сцене состоится концерт, на спортплощадке пройдет Кубок Масленицы по городошному спорту, принять участие в котором приглашаются все желающие.

Напомним, также масленичные гуляния будут проходить и в других точках города: более 60 площадок запланированы на общественных пространствах, во дворах и на базе социальных учреждений в районах Самары.

Фото: Дильдина Светлана