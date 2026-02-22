Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.75
0.11
EUR 90.28
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля

253
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля

Самарские «Крылья Советов» проведут последнюю игру зимних сборов в Турции против калининградской «Балтики». Матч состоится сегодня, 22 февраля, в турецком Белеке, сообщается в телеграм-канале клуба.

Встреча пройдет в необычном формате — три тайма по 45 минут, что позволит тренерскому штабу оценить состояние большего числа футболистов перед завершением подготовки к весенней части сезона.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале «Триколор Спорт». Прямой эфир начнется в 17:00 по самарскому времени.

Ранее самарские «Крылья Советов» подписали пять новых игроков в зимний трансфер, пишет Самарская газета.

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Уголовное дело самарских «Крыльев Советов» прекращено, но проверка продолжается
17 февраля 2026, 13:32
Уголовное дело самарских «Крыльев Советов» прекращено, но проверка продолжается
История началась в ноябре 2024 года, когда губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту... Футбол в Самаре
469
Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба
30 января 2026, 13:36
Болельщики «Крыльев Советов» погасили за неделю больше 486 тысяч рублей долга клуба
Недавно один из фанатов «Крылышек» рассказал, что идея появилась случайно. Ее главная цель — показать, что самарскую команду все-таки нужно... Спорт
701
Фанаты «Крыльев Советов» погасили 186 тысяч рублей долга самарской команды
26 января 2026, 13:48
Фанаты «Крыльев Советов» погасили 186 тысяч рублей долга самарской команды
Болельщики «зелено-бело-синих» продолжают отправлять деньги и ждут, когда руководство разберется с финансовыми трудностями. Общество
600
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
419
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2328
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
768
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
1129
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
545
Весь список