«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля

Самарские «Крылья Советов» проведут последнюю игру зимних сборов в Турции против калининградской «Балтики». Матч состоится сегодня, 22 февраля, в турецком Белеке, сообщается в телеграм-канале клуба.

Встреча пройдет в необычном формате — три тайма по 45 минут, что позволит тренерскому штабу оценить состояние большего числа футболистов перед завершением подготовки к весенней части сезона.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале «Триколор Спорт». Прямой эфир начнется в 17:00 по самарскому времени.

Ранее самарские «Крылья Советов» подписали пять новых игроков в зимний трансфер, пишет Самарская газета.