В России с 1 марта запустят регистр беременных

В России с 1 марта планируется запуск регистра, содержащего сведения о женщинах, получающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью. Об этом 22 февраля сообщается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Там указано, что в системе будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на текущий момент, информация о применении вспомогательных репродуктивных технологий, а также данные об исходе беременности и наличии критических акушерских состояний.

Кроме того, в регистр планируется включать сведения о дате и времени рождения ребенка, его поле, росте, массе тела и оценке по шкале Апгар. Также будут отражаться данные о развитии отдельных состояний в перинатальном периоде и о выявленных врожденных аномалиях, пороках развития или хромосомных нарушениях.

Документ предусматривает учет женщин, вставших на наблюдение до 12-й недели беременности, в том числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Планируется анализировать долю нормальных беременностей, доношенных родов, случаев осложнений в перинатальный период и выявленных после рождения врожденных патологий.