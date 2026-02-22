В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце

На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящее время не наблюдается ни одного пятна. Об этом 22 февраля сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении.

По данным ученых, солнечные пятна связаны с концентрацией магнитного поля. Они считаются практически постоянным элементом солнечной поверхности.

В лаборатории напомнили, что количество и площадь пятен напрямую связаны с уровнем солнечной активности, поскольку именно магнитные поля являются источником энергии для вспышек. Полное исчезновение пятен, как правило, фиксируется в периоды крайне низкой активности — во время солнечного минимума.

Последний раз подобная ситуация наблюдалась 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет на Солнце не фиксировалось полного отсутствия пятен.

Ученые также отметили, что в истории известны длительные периоды снижения солнечной активности, включая минимум Маундера с 1645 по 1715 год, совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода.

Вместе с тем специалисты подчеркнули, что текущая депрессия активности вряд ли будет продолжительной, поскольку с момента прохождения максимума солнечного цикла прошло около полутора лет. Несмотря на это, столь резкое снижение активности после бурного начала года стало для исследователей неожиданным, пишут "Известия".