С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце

В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце

На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящее время не наблюдается ни одного пятна. Об этом 22 февраля сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Ни одного, даже самого небольшого, пятна не наблюдается в данный момент на обращенной к Земле стороне Солнца. Звезда представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей», — говорится в сообщении.

По данным ученых, солнечные пятна связаны с концентрацией магнитного поля. Они считаются практически постоянным элементом солнечной поверхности.

В лаборатории напомнили, что количество и площадь пятен напрямую связаны с уровнем солнечной активности, поскольку именно магнитные поля являются источником энергии для вспышек. Полное исчезновение пятен, как правило, фиксируется в периоды крайне низкой активности — во время солнечного минимума.

Последний раз подобная ситуация наблюдалась 11 декабря 2021 года. Таким образом, более четырех лет на Солнце не фиксировалось полного отсутствия пятен.

Ученые также отметили, что в истории известны длительные периоды снижения солнечной активности, включая минимум Маундера с 1645 по 1715 год, совпавший с наиболее холодной фазой Малого ледникового периода.

Вместе с тем специалисты подчеркнули, что текущая депрессия активности вряд ли будет продолжительной, поскольку с момента прохождения максимума солнечного цикла прошло около полутора лет. Несмотря на это, столь резкое снижение активности после бурного начала года стало для исследователей неожиданным, пишут "Известия".

В центре внимания
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
