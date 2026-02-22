Я нашел ошибку
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
В регионе прошли чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы

Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы

Полицейские нередко занимаются расследованием правонарушений, подпадающих под действие статьи 116 УК РФ. Речь идёт о случаях нанесения побоев либо совершения иных насильственных действий, которые вызвали физическую боль у потерпевшего, но при этом не привели к причинению вреда здоровью. Такие противоправные деяния могут выражаться не только в прямых ударах, но и в иных формах физического воздействия — например, в толчках, щипках, пощёчинах или принудительном ограничении свободы передвижения, если они причиняют ощутимые болезненные ощущения.

Чаще всего подобные инциденты фиксируются в бытовой среде — между членами семьи, включая супругов, сожителей и различных категорий родственников, а также среди людей, связанных близкими или соседскими отношениями либо работающих вместе. Как правило, причиной подобных происшествий становятся затяжные конфликты, накопившиеся обиды или внезапные ссоры на фоне бытовых разногласий, финансовых споров или эмоционально напряжённой атмосферы в коллективе. Особенно высок риск эскалации конфликта до физического насилия в ситуациях, когда один или оба участника находятся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Так, в феврале текущего года около полуночи в отдел О МВД России по Красноярскому району обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее избил сожитель.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, и установили обстоятельства происшедшего.

Как утверждает местная жительница, 29-летний сожитель в состоянии алкогольного опьянения на улице спровоцировал конфликт по незначительному поводу и избил ее. После содеянного ушел, а она, желая привлечь злоумышленника к ответственности за побои, обратилась за помощью в полицию.

По данным полицейских мужчина за несколько месяцев до происшествия привлекался к административной ответственности за подобное противоправное поведение, в отношении другой женщины. Однако, правильных выводов не сделал и вновь преступил закон. Участковые уполномоченные полиции располагая данными о возможных местах нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по Красноярскому району в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего, потерпевшая прекратила отношения с подозреваемым и проживает отдельно.

