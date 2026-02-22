Я нашел ошибку
С 15 по 21 февраля в Самарской области на базе УСЦ «Грация» проходили чемпионат и первенство ПФО по спортивной гимнастике среди женщин и юниорок.
Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Культура поMAХимуму»
В ИКИ РАН сообщили об исчезновении пятен на Солнце
В России с 1 марта запустят регистр беременных
Житель Красноярского района ответит за избиение сожительницы
«Крылья Советов» сыграют заключительный матч сборов с «Балтикой» 22 февраля
Первый соседский центр в Самарской области отмечает год работы
Открыта регистрация на патриотический форум «Студенческий спецназ»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Октябрьском районе Самары машина врезалась в стояще авто, а оно в человека

200
В Октябрьском районе Самары машина врезалась в стояще авто, а оно в человека

21 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим. В 20:05 возле д. 255 по ул. Ново-Садовая 23-летний мужчина, управляя а/м Renault, двигался со стороны ул. Потапова в направлении ул. Гастелло. В пути следования водитель, в нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий на ремонте без аварийных знаков а/м ВАЗ 21101, который после столкновения по инерции наехал на находящегося перед ним 19-летнего владельца. Водителю 2006 года рождения после осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

