В Октябрьском районе Самары машина врезалась в стояще авто, а оно в человека

21 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Октябрьском районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшим. В 20:05 возле д. 255 по ул. Ново-Садовая 23-летний мужчина, управляя а/м Renault, двигался со стороны ул. Потапова в направлении ул. Гастелло. В пути следования водитель, в нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ, не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на стоящий на ремонте без аварийных знаков а/м ВАЗ 21101, который после столкновения по инерции наехал на находящегося перед ним 19-летнего владельца. Водителю 2006 года рождения после осмотра медиками рекомендовано амбулаторное лечение.